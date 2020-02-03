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Понедельник, 3 февраля 2020, 10:20 мск

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Замгубернатора Чемезов дал характеристику новому министру экономики

Заместитель губернатора Олег Чемезов прокомментировал «Новому Дню» назначение министром экономики бывшего вице-мэра Мегиона Дениса Мамонтова.

«Дельный человек, с большим опытом, думаю, он справится», – заявил Чемезов, который знаком с Мамонтовым не первый год: новый министр работал помощником Чемезова, который в то время занимал должность первого вице-премьера правительства ХМАО-Югры.

Денис Мамонтов родился в 1977 году в Ханты-Мансийске. В органах государственной и муниципальной власти Тюменской области и Югры он работал около 20 лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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