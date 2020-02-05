Школьникам в Краснолесье устроили каникулы из-за проблем Водоканала

В Екатеринбурге сегодня на незапланированные каникулы отправили всех учеников школы № 181. Горводоканал в разгар зимы решил заменить трубопровод, из-за чего в микрорайоне Краснолесье пропала вода.

Об отключении воды стало известно накануне в 8 утра, в зону отключения попали жилые комплексы, детские сады, школа в районе Краснолесье, поселок Европейский, частично улица Амундсена, Предельная и т.д. По словам местных жителей, в квартирах вода появилась около полуночи. Но образовательный процесс в школе пришлось отменить, т.к. перед пуском необходимо проверить качество воды. «Школа не работает, ждем результатов повторного анализа воды. Первый анализ показал отрицательный результат. С завтрашнего дня школа заработает в две смены», – рассказал «Новому Дню» директор 181-й школы Равиль Абдуллин.

Напомним, в диспетчерской службе ранее отметили, что отключение связано с потерей давления – на насосной встало оборудование. Для жителей Краснолесья такие отключения уже давно привычны: летом насосы на станции водоканала встают по 3-5 раз за сезон.

Екатеринбург, служба информации

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