Водоканал оставил без воды микрорайон в Екатеринбурге

В Екатеринбурге микрорайон на юго-западе весь день остаётся без холодной и горячей воды. Как сообщает «Новый День», все началось с планового отключения в 8 часов утра: «Горводоканал» в разгар зимы решил заменить трубопровод диаметром 300 мм в насосной станции на улице Складской. Работы продлились до 17 часов. В зону отключения попали жилые комплексы, детские сады, школа в районах Краснолесье, посёлок Европейский, частично улица Амундсена, Предельная и т.д.

В 17 часов водоснабжение было возобновлено, однако уже в течение двух последующих часов вода снова пропала. Как сообщили в диспетчерской службе, отключение связано с потерей давления – на насосной встало оборудование. Сроки устранения аварии пока неизнеизвестны. Впрочем, для жителей Краснолесье такие отключения уже давно привычны: летом насосы на станции водоканала встают по 3-5 раз за сезон.

Стоит отметить, что родителей в детских садах, попавших в зону отключения, уже предупредили, что дети не могут посещать учреждения несколько дней, возможно, до 7 февраля. Для того, чтобы начать работу, детсада надо получить заключение об удовлетворительно качестве воды – оно готовится 2-3 дня.

Екатеринбург, Елена Васильева

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