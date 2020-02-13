«Водоканал» снова оставил целый микрорайон Екатеринбурга без воды

В Екатеринбурге без воды снова остался микрорайон Краснолесье. Как сообщает «Новый День», 13 февраля из-за аварии встали насосы на станции на улице Складской, от которой получают воду жилые дома и соцобьектв на улицах Амундсена, Краснолесье, Вонсовского, Чкалова и так далее. Причём, случилось аварийная ситуация два раза за вечер.

Сначала вода исчезла в пять вечера и появилась ближе к семи часам. Второй раз «обезвоживание» случилось в девять вечера и продолжается до сих пор. Местные жители сообщают, что в окрестных магазинах заканчивается бутилированная вода.

Отметим, что отключения в районе Краснолесья происходят регулярно. Так, в последний раз водоснабжение было прекращено 4 февраля – в разгар зимы «Водоканал» решил поменять трубопровод у насосной станции. В итоге плановый ремонт перерос в неплановое аварийное отключение до ночи. А школы и детские сады в микрорайоне в результате и вовсе не работали по 2-3 дня – ждали анализов проб воды после планового и непланового отключения.

В летние сезоны микрорайон из-за аварий остаётся без воды стабильно по 3-5 раз.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.02.20

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