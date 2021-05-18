В Екатеринбурге Водоканал оставил жителей целого микрорайона без холодной и горячей воды

В Екатеринбурге без холодноц и горячей воды в очередной раз остался микрорайон Краснолесье. Как сообщает «Новый День», ночью 18 мая из-за аварии встали насосы на станции на улице Складской, от которой получают воду жилые дома и соцобьектв на улицах Амундсена, Краснолесье, Вонсовского, Чкалова и т.д. Диспетчерская служба выдвинула гипотезу о том, что насосы встали из-за грозы и перепада электроснабжения.

Ситуация осложняется тем, что многим жителям обезвоженной территории на работу к 8-9 часам утра, а магазины, где можно пополнить запас воды, откроются только в 8 утра.

Отметим, что отключения в районе Краснолесья происходят регулярно. Последнее случилось около месяца назад.В летние сезоны микрорайон из-за аварий остаётся без воды стабильно по 3-5 раз. Водоканал никак действий для организации устойчивого снабжения жителей микрорайона водой не предпринимает.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.21

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