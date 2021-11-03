Микрорайон Краснолесье в Екатеринбурге опять остался без воды

В Екатеринбурге микрорайон Краснолесье в очередной раз остался без воды.

По информации «Нового Дня», на Водоканале произошла авария, и на улицах Амундсена, Вонсовского и Михеева отключили и холодную, и горячую воду.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МУП «Водоканал», на место выехала ремонтная бригада. По предварительной информации, на улице Краснолесья, 14А, повреждена магистральная труба. Размер повреждения около 300 миллиметров.

Такая ситуация происходит не в первый раз, аварии случаются часто, а летом в микрорайоне стабильно отключают воду 3-5 раз за сезон.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 03.11.21

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