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Четверг, 25 июня 2020, 09:13 мск

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Микрорайон на юге Екатеринбурга оставили без воды в день начала голосования по Конституции

Владельцы квартир в крупном жилом комплексе «Полесье» на юге Екатеринбурга снова жалуются на то, что им отключили холодную воду. Как рассказала «Новому Дню» жительница многоквартирника, сегодня утром, ХВС не стало около десяти утра – воду отключили без предварительного уведомления жильцов. Проблемы с водоснабжением в микрорайоне постоянные.

В пресс-службе Водоканала «Новому Дню» пояснили, что направили на насосную станцию обслуживающую бригаду. «Предварительно, когда электроснабжающая организация проводила переключение электроэнергии, что-то произошло с оборудованием насосной станции», – сообщили в МУПе.

Отметим, насосная станция, о которой идет речь, обслуживает два микрорайона – УНЦ и Краснолесье. Регулярные аварийные отключения холодной воды на предприятии, обслуживающем оборудование, связывают с тем, что оно «работает на пределе возможностей».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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