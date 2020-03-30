Водоканал объяснил, зачем в разгар акции «Сидите дома» полсотни многоквартирников Екатеринбурга остались вообще без воды

МУП «Водоканал» пояснил, зачем сегодня утром, в разгар «путинских» выходных, связанных с необходимостью изолировать людей во время пандемии коронавируса нового типа, предприятие оставило без воды тысячи жителей уральской столицы.

По мнению руководства Водоканала, темпы застройки микрорайонов УНЦ и Краснолесье существенно опережают темпы реконструкции сетей с учетом возросшего потребления. «Насосная станции 4-го подъема, которая обслуживает эти 2 микрорайона, действительно, последнее время работает на пределе возможностей. Водоканал с большим трудом добился определенной стабилизации на этом участке. И чтобы в течение этой нерабочей недели не возникла какая-нибудь серьезная аварийная ситуация, которая потребует длительного отключения воды, мы запланировали замену задвижки на насосной станции диаметром 200 мм», – пояснили в МУП «Водоканал».

«Об отключении мы всех уведомляли телефонограммой заблаговременно, за трое суток, чтобы управляющие компании успели уведомить жителей, а те, в свою очередь, набрать воды. Вода будет отключена на несколько часов только 30 марта. Время отключения выбрано в середине дня, чтобы утром жители успели умыться и позавтракать, а вечером спокойно поужинать и принять душ. Это превентивная мера во избежание возможных серьезных аварийных ситуаций в период нерабочих дней», – отметили в МУП «Водоканал».

При этом, как уточняет РИА «Новый День», в редакцию поступают звонки от недовольных граждан. Жильцы утверждают, что даже не выходят гулять со своими детьми – соблюдают режим самоизоляции. «А даже если бы мы и выходили во двор, то как потом и чем после прогулки детям мыть руки? И как такие действия Водоканала коррелируют с просьбами Путина и губернатора Свердловской области, чтоб мы сидели дома? У нас нет ни холодной, ни горячей воды, не работает канализация. И все это с девяти часов утра и до пяти часов вечера в разгар борьбы с корнавирусной инфекцией?» – пожаловалась в редакцию одна из жительниц дома № 231 на ул. Чкалова.

Екатеринбург, Елена Васильева

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