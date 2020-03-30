Сидите дома без воды: Водоканал отключил полсотни жилых домов на весь день из-за ремонта

Жители полусотни домов в Краснолесье и на УНЦ остались сегодня утро без холодной и горячей воды. МУП «Водоканал» с 9 утра проводит ремонтные работы по замене задвижки в насосной станции. Сообщается, что ремонт должен закончиться в 17 часов дня.

Жители попавших под отключение домов возмущены происходящим – они находятся на удаленке, с детьми, на время «путинских выходных», связанных с пандемией Covid-19. Как сидеть дома весь день в отсутствие какой-либо воды и соблюдать требования врачей содержать в чистоте руки и дом – непонятно.

Отметим, что жители Краснолесья и УНЦ в последние месяцы не раз оставались без воды из-за постоянных проблем на насосной станции. Летом она отключается по 3-5 раз за сезон, по разным техническим причинам. Между тем, строительство в районе Краснолесья и УНЦ активно продолжается и скоро в зону постоянных отключений Водоканала станут попадать уже тысячи людей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

В Екатеринбурге из горевшей 9-этажки эвакуировали 51 человека, троих доставили в больницу (ФОТО). / В Екатеринбурге пропала 77-летняя бабушка (ФОТО). / Житель Северного Урала пропал без вести, уехав искать работу в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»