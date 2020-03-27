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Пятница, 27 марта 2020, 15:51 мск

Новости Екатеринбург

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Два микрорайона Екатеринбурга останутся без воды во время пандемии

Жители полусотни домов в Краснолесье и УНЦ останутся без холодной воды. МУП «Водоканал» будет проводить аварийные работы по замене задвижки в насосной станции – несмотря на то, что это авария, дату устранения назначили на 30 марта.

Жители Краснолесья и УНЦ в последние месяцы не раз оставались без воды из-за проблем на насосной станции. Но на этот раз люди серьезно переживают за свою безопасность, так как самая главная мера профилактики коронавируса – мытье рук.

Отметим, департамент Госжилнадзора разослал управляющим компаниям Екатеринбурга предписание, согласно которому коммунальщики не должны отключать или ограничивать услуги даже за долги, отключение возможно только в случае аварии. Все, кто задействован в устранении ее последствий, должны работать круглосуточно.

Екатеринбург, Елена Иванова

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