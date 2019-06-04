Краснолесье осталось без воды – у «Водоканала» отключились насосы

Микрорайон в границах улиц Вонсовского, Чкалова, Краснолесье, Мехренцева, Семихатова остался без холодной воды. Как сообщают в диспетчерской службе УК «ЭКО», в зону отключения попало много домов, сколько именно – уточняется.

По имеющейся на данный момент информации, у «Водоканала» отключились насосы на станции. На устранение аварии и запуск техники уйдёт от часа до двух. Местные жители отмечают, что отключения насосов для данного микрорайона – не редкость. Как правило, они выходят из строя в непогоду в результате скачка напряжения. С учетом того, что микрорайон активно застраивается, в зону отключения попадает все больше и больше домов.

Отметим, что большинство домов в этом микрорайоне в результате такого отключения остаются и без горячего водоснабжения, поскольку в жилых комплексах оборудована нагревательная система.

Агентство «Новый День» ранее задавало вопрос представителям МУП – какие меры намерен предпринять «Водоканал», чтобы решить вопрос с постоянным отключением насосов. Но ответ получить так и не удалось.

Екатеринбург, Елена Васильева

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