«Будет социальный взрыв!» – в новом микрорайоне Екатеринбурга 300 первоклассникам не хватило мест в школе

Школа № 25 в микрорайоне Мичуринском в этом году не смогла принять 300 первоклассников из-за нехватки мест. Об этом сообщила начальник департамента образования Екатерина Сибирцева во время выездного заседания депутатов гордумы.

Родителям предложили перевести детей в школу № 79, которая территориально расположена достаточно близко. Но есть транспортная проблема – к новой жилой застройке до сих пор не построена дорога. Речь идет о продлении улицы Тенистой до улицы Суходольской, это шоссе должно соединить Мичуринский и Академический микрорайоны. Ранее в администрации Екатеринбурга обещали сдать объект к концу 2020 года. Но сегодня выяснилось, что сроки сдвигаются, и строители не успевают к началу нового учебного года.

«1 сентября дороги нет будет. Там есть некоторые технические сложности. Нужно вынести с участка газовую трубу, которая питает сразу несколько районов. Отключить магистраль возможно только в мае, когда перестанут работать котельные. Затем горгазу нужен месяц, чтобы перенести трубу. И только после этого можно продолжать дорожные строительные работы. Их завершение планируется до 30 октября», – рассказал депутатам директор МКУ «Управление капстроительства Екатеринбурга» Игорь Кунгурцев.

Его слова встревожили участников встречи. «Это катастрофа! Будет социальный взрыв! Мичуринский быстрорастущий район, мы отказали 300 детям. И это только первые классы. Вы понимаете?» – спросила Екатерина Сибирцева. Ее поддержали депутаты. По их словам, на приемах избирателей они нередко слышат вопросы о нехватке мест в школах.

«Мы прикладываем максимум усилий, – начал оправдываться вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин. – Там еще проблема с отселением дома, который попадает в охранную зону газопровода. Здесь не все от нас зависит. Глобальный вопрос в переустройстве сетей».

Тем не менее, депутаты настояли на том, чтобы строительный комитет Екатеринбурга решил вопрос с дорогой в срок. Пока обсуждается временный вариант выезда из Мичуринского.

Напомним, в этом году при приеме в первые классы льготники и дети, чьи старшие братья и сестры уже учатся в выбранных школах, заняли большинство мест в популярных образовательных учреждениях Екатеринбурга. По итогам основной волны записи первоклашкам не хватило мест в шести школах. Помимо школы № 25, напряженная ситуация сложилась в школах № 19 в Академическом районе, школах № 116 и № 168 в Юго-Западном районе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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