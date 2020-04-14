Депутаты требуют от мэрии построить дорогу в Мичуринский к 1 сентября

Гордума Екатеринбурга утвердила депутатский запрос мэру Александру Высокинскому по поводу транспортного сообщения между быстро растущим микрорайоном Мичуринским и районом Академическим. Для решения проблемы нужно продлить улицу Тенистую, которую строители обещают сдать к концу 2020 года. Но жители Мичуринского просят сократить эти сроки, так как в школе катастрофически не хватает мест.

Как сообщила сегодня на заседании думы Ира Овчинникова, в этом году школа в поселке не смогла принять 107 детей в первый класс и более 50 – со второго по 11 классы. Родителям предложили записать детей в школу № 79, которая входит в микроучасток Академического района. Но поскольку прямой дороги нет, ребята будут вынуждены ездить на учебу по более длинному и менее безопасному маршруту.

Депутаты обратились в мэрию с просьбой указать точные сроки строительства дороги, а также организовать школьные автобусы для детей из Мичуринского. Сегодня этому обращению был присвоен статус депутатского запроса. Это означает, что мэр Александр Высокинский и его подчиненные должны дать ответ не позднее, чем через 25 дней. Ира Овчинникова подчеркнула, что депутаты хотят добиться сокращения сроков строительства дороги к началу учебного года, то есть к 1 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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