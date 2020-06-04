Дорогу в поселок Мичуринский сдадут не раньше октября – школьникам придется подождать

Администрация Екатеринбурга не будет сокращать сроки строительства улицы Тенистой, которая должна связать микрорайоны Академический и Широкая Речка. Ремонтные работы на этом участке завершатся к концу октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее «Новый День» писал, что жители поселка Мичуринский (относится к Широкой Речке) просили сделать дорогу до начала учебного года. Дело в том, что школа № 25 из-за высокой загруженности не смогла в этом году принять более 150 детей, из них больше сотни – будущие первоклассники. Родителям предложили записать детей в школу № 79, которая входит в микроучасток Академического района. Но поскольку прямой дороги нет, школьники будут вынуждены ездить на учебу по более длинному и менее безопасному маршруту.

За родителей вступались и городские депутаты. В апреле дума направляла запрос мэру Александру Высокинскому с просьбой ускорить сроки и сдать улицу Тенистую до 1 сентября 2020 года или организовать школьные автобусы для учеников из Мичуринского.

Как следует из планов Верх-Исетской районной администрации, дорожные работы на Тенистой будут завершены до 30 октября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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