Член Совфеда рассказал, как заграница лишит Россию мальчиков при помощи детского питания

Сенатор Эдуард Россель напугал слушателей традиционных Демидовских чтений, заявив, что импортное детское питание может в перспективе полностью лишить Россию мужчин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лекция Росселя в целом была посвящена импортозамещению. В конце выступления он заявил, что в России производится питание для детей от полугода до трех лет, а для новорожденных младшего возраста – нет, его завозят из-за границы, хотя лично у него уже есть свой собственный проект производства такой продукции. И это, по словам Росселя, вопрос государственной безопасности.

«Это страшная вещь. Потому что наука пришла уже к такому достижению, в кавычках, что через детское молоко, регулируя гены, можно сделать так, что будут рождаться только одни девочки, мальчиков не будет вообще, не надо будет с нами воевать, ничего. Я смотрю уже за родильными домами, и стабильные уже показатели, 10 детишек рождается, и из них 2 парня, 8 девчонок. Я думаю, это неужели нас достали уже?» – заявил бывший губернатор.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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