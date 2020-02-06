В Свердловской области чаще рождаются мальчики

В 2019 году в Свердловской области родилось более 46,6 тысяч детей. И мальчиков среди них оказалось чуть больше: 23 962 на 22 724 девочки. Такую статистику привела сегодня на пресс-конференции заместитель начальника регионального управления ЗАГС Наталья Храмова.

Больше всего новорожденных (17,6 тыс.) – это второй ребенок у матери, первенцев немногим меньше, 16,6 тыс. Малышей, которые у мамы стали третьими, родилось 8 339, четвертых детей было 2 644, а еще 1 475 младенцев – это уже пятые или более дети у матери. За год родилось 692 двойни и 13 тройняшек.

Чаще всего свердловчанки рожают, когда им от 26 до 35 лет, 1 118 роженице было более 41 года, а в 42 случаях маме не исполнилось и 15 лет.

По статистике ЗАГСа, 76,6 % детей родились в полных семьях, и примерно поровну малышей родились у матерей-одиночек и в случаях, когда семья неполная, но отцовство установлено.

Добавим, экс-губернатор Свердловской области и сенатор Эдуард Россель сегодня рассказал, что, по его данным, из 10 новорожденных только двое мальчики. И такой перекос – из-за импортного детского питания, которое «регулирует гены». Очевидно, официальная статистика данные Росселя не подтверждает.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.20

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