Суд вынес приговор виновнику аварии на Крауля, в которой погибла преподаватель института связи

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор водителю, устроившему аварию на перекрестке улиц Крауля и Мельникова в мае 2019 года. В результате ДТП погибла женщина-пешеход. Позднее выяснилось, что это была преподаватель Уральского технического института связи и информатики Наталья Бикбулатова. В то утро она шла на работу.

Обвиняемым по уголовному делу проходил 40-летний Арсений Саркисян. Как было установлено в суде, он управлял технически исправным автомобилем «Киа Сид» и нарушил правила дорожного движения, что привело к трагическому исходу.

«Приближаясь к пересечению улиц Крауля и Мельникова, Саркисян намеревался развернуться, чтобы продолжить движение к улице Токарей. Выехав на перекресток на зеленый сигнал светофора, Саркисян в нарушение требований пп. 1.3, 8.1, 13.4 ПДД РФ не убедился в безопасности своего маневра и отсутствии приближающихся транспортных средств. В результате он не уступил дорогу встречному автомобилю «Лада 217030» и допустил с ним столкновение», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

От удара «Ладу» отбросило на тротуар, где стояла женщина. Наталья Бикбулатова получила тяжелые травмы и спустя несколько часов скончалась в больнице. На суде Арсений Саркисян полностью признал свою вину. Он был осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ и приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением водительских прав сроком на три года. Суд также удовлетворил иск родственников погибшей женщины о компенсации морального вреда в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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