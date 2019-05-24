На ВИЗе «Приора» вылетела на тротуар и сбила женщину

Страшное ДТП случилось сегодня утром на перекрестке улиц Крауля и Мельникова. «Лада Приора» столкнулась с «Киа», в результате чего отечественную легковушку буквально выбросило на тротуар, как раз там, где стоял знак пешеходного перехода. В тот момент на перекрестке находилась женщина – машина сбила ее, судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, подмяв под капот полностью.

Сначала появилась информация о том, что женщина погибла на месте от полученных травм, позднее данные уточнили: пострадавшая все же жива, хотя находится в тяжелом состоянии в одной из местных больниц. Позднее стало известно, что врачам не удалось спасти женщину, она скончалась. «Погибшей оказалась преподаватель Уральского технического института связи и информатики Наталья Бикбулатова. Эту информацию подтвердили в институте», – пишет портал е1.

Дозвониться до пресс-службы ГИБДД по Екатеринбургу не удалось.

Екатеринбург, Елена Сычева

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