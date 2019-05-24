В ГИБДД назвали виновника смертельного ДТП на Крауля

В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали подробности утреннего ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Крауля и Мельникова.

«Сегодня в 09:27 произошло ДТП недалеко от дома на улице Крауля, 6, в Екатеринбурге. Автомобиль Lada Priora двигался по Крауля в сторону Токарей. Навстречу ему ехала Kia, водитель которой при развороте не уступил дорогу Lada. В результате столкновения Lada отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Пострадала женщина 1956 г.р., она получила тяжелые травмы, была доставлена в городскую больницу № 24, позже она скончалась», – сообщили «Новому Дню» в ведомстве. Там уточнили, что у водителя Lada 1988 года рождения 13 лет стажа управления автомобилем, у водителя Kia, 1979 г.р., стаж меньше – шесть лет.

Добавим, что по факту гибели пешехода будет возбуждено уголовное дело, но расследованием займутся уже не в ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Сычева

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