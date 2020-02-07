Назначен начальник 4-го Следственного управления ГСУ СКР

Президент Владимир Путин назначил подполковника юстиции Виктора Обоскалова начальником Четвертого Следственного управления ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

О том, что эту должность может занять именно подполковник Обоскалов, «Новый День» писал еще в ноябре прошлого года. Ранее он был сотрудником пятого следственного управления и заместителем руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел свердловского управления СКР.

До него управление, которое прежде называлось «СУ СКР по УрФО», возглавлял Руслан Ибиев. Отставку ему пророчили еще после трагедии в ХМАО, когда в ДТП попал автобус с детьми, погибли десять человек. Именно его управление вело дела бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева и экс-министра госимущества Свердловской области Алексея Пьянкова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.02.20

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