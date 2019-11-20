Уволенному генералу Ибиеву нашли сменщика

Стало известно, кто возглавит четвертого следственного управления главного следственного управления СК России после того, как президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности генерала-лейтенанта Руслан Ибиев. По информации источников «Нового Дня», это Виктор Обоскалов, сотрудник Пятого следственного управления, ранее также работавший заместителем руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел свердловского управления СКР.

По сведениям агентства, Обоскалов – временный глава четвертого ГСУ. Постоянную должность, вероятно, получит другой человек. Напомним, Ибиев возглавлял следственное управление СКР по УрФО (с 2014 года – четвертое следственное управление СКР) с 2011-го. Отставку ему пророчили еще после трагедии в ХМАО, когда в ДТП попал автобус с детьми, погибли десять человек. Тогда глава СКР Александр Бастрыкин временно отстранял от исполнения служебных обязанностей Ибиева. По некоторым данным, причины недовольства уральским генералом могли быть не только в качестве расследования смертельной аварии. Интерес центрального аппарата вызвали интересы Ибиева к делам с явной коммерческой подоплекой. Таких, как дела бывшего вице-мэра Контеева или экс-министра госимущества Свердловской области Пьянкова, которые вело четвертое следственное управление.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.19

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