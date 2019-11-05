От ЮКОСа и «Хромой лошади» до дела вице-губернатора Сандакова. Чем известен отправленный в отставку генерал Ибиев

Главная кадровая новость дня на Урале – отставка генерал-лейтенанта Руслана Ибиева, который руководил Четвертым следственным управлением ГСУ СК России последние восемь лет. «Новый День» вспоминает дела, в расследовании которых он принимал участие.

Дело ЮКОСа

Одним из первых дел Руслана Ибиева, который был в то время следователем по особо важным делам Генпрокуратуры (после реформы – получил аналогичную должность в Главном следственном управлении СК России, – прим. ред.), стало дело ЮКОСа. Уголовная составляющая в отношении топ-менеджеров нефтяной компании – Михаила Ходоровского, Платона Лебедева, Андрея Крайнова и Алексея Пичугина – расследовалась в рекордно короткие сроки, всего за пару месяцев. Напомним, по версии следствия и по решению суда, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев в 1994 году организовали преступную группу, чтобы незаконно завладеть акциями различных компаний, а также продавать продукцию комбината «Апатит» по заниженным ценам подконтрольным фирмам-посредникам, которые, в свою очередь, реализовывали их уже по рыночным ценам. Также обоих признали виновными в уходе от налогов, а ряд сотрудников ЮКОСа обвинили в организации убийств.

Считается, что именно это уголовное дело положило начало взлету карьеры Ибиева, за которым закрепилась определенная репутация. Позднее в интервью «Российской газете» он косвенно отвечал на претензии о заказном характере некоторых дел.

«Хочу подчеркнуть, ни по одному делу не было и не может быть заказного характера в том смысле, что следователь якобы работает «по заказу». Это исключено. Наш «заказ» – это УК и УПК, другого не может быть по определению», – говорил он (здесь и далее использованы цитаты Ибиева из интервью «РГ» – прим. «НД»).

Дело «Хромой лошади»

Еще одно из громких дел Ибиева – расследование трагедии в «Хромой лошади». Пожар в пермском ночном клубе в декабре 2009 года унес жизни 156 человек. Уже будучи следователем по особо важным делам ГСУ СК России, расследованием занимался Ибиев, в подчинении которого находились восемь следователей. Тогда главным виновником трагедии был признан владелец «Лошади» Анатолий Зак, он был приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии. В конце прошлого года он вышел на свободу по УДО.

«В громких делах всегда нужно спрашивать в первую очередь с владельца заведения. Обвиняемых лиц можно установить и привлечь к уголовной ответственности только при наличии достаточных доказательств. Чем быстрее следователь их соберет, тем быстрее можно установить «виновное» лицо. В нашем случае важно было установить владельца здания, произвести необходимые выемки и обыск с целью изъятия документов. Хотя и здесь могут возникнуть определенные сложности. Например, владелец «Лошади» Анатолий Зак ничего не подписывал и юридически как бы не имел отношения к заведению, но фактически был его хозяином, поэтому и был привлечен к ответственности», – говорил Ибиев во время интервью «МК» к годовщине трагедии.

Дело овощебазы № 4

В медийной повестке Свердловской области Руслан Ибиев засветился во время расследования дела овощебазы №4 и бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Как тогда писало наше агентство, местный блогер опубликовал письмо Ибиева руководителю ГУ МВД по УрФО Николаю Мардасову. В нем следователь обвинил одного из сотрудников полицейского ведомства в давлении на свидетеля по делу.

Виктор Контеев был осужден Курганским областным судом летом 2014 года. Бывшего вице-мэра Екатеринбурга приговорили к 18 годам колонии строгого режима, признав виновным в получении взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству. Следствие и суд установили, что Контеев захватил овощебазу №4 в Екатеринбурге и инициировал убийства двух «авторитетов», которые контролировали прохождение грузов для базы через Петуховскую таможню в Курганской области. Вместе с чиновником обвинительный приговор был вынесен еще 11 подсудимым.

Сам Контеев своей вины не признал. Несколько раз он заявлял, что стал жертвой силовиков и следователей, «состряпавших» против него дело вместе с его бывшими бизнес-партнерами, включая Татьяну Русину (которой после приговора перешла овощебаза №4). Наблюдатели из числа бывших подчиненных Контеева в администрации Екатеринбурга, а также его родственники и друзья с самого начала отмечали, что заключительное постановление Курганского суда будет носить обвинительный характер. По сути, суд не придал особого значения показаниям свидетелей, выступавших во время судебного расследования со стороны защиты. Впоследствии адвокаты Контеева подавали апелляцию в Верховный суд РФ, требуя отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный на основе отсутствия события и состава преступлений. Но ВС РФ оставил решение Курганского облсуда без изменений.

«За Виктора Контеева заступались разные люди: член Совета Федерации, церковнослужители, предприниматели, чиновники разного уровня. «Заступники» организовывали митинги в его защиту, мол, он честный человек и не может быть убийцей и взяточником! И что? Сейчас он отбывает наказание – 18 лет лишения свободы, приговор вступил в законную силу. По этому делу мы привлекли еще 12 его соучастников, нашли тела людей, которых по его заказу убили и закопали в Курганской области в 2005-2006 годах. Его жена объявлена в международный розыск, а сколько кричащих заявлений она сделала в прессе: и бизнес у нее отбирают, и дело заказное...», – позднее комментировал Ибиев.

Дело челябинских оперативников

Одним из уголовных дел, которые курировал Ибиев и которое стало одним из самых скандальных в его карьере, стало дело банды автомобильных угонщиков, орудовавших в Челябинской области. Дело обернулось уголовным преследованием полицейских, которые задержали одного из преступников. Оперативники Денис Кольцов и Михаил Бугуев провели по нескольку месяцев в СИЗО в результате этой истории, в бега подались и их начальники – глава отделения по раскрытию краж автотранспорта УУР Сергей Бородулин и заместитель отдела по имущественным преступлениям УУР Алексей Кондрашенков.

В начале 2013-го Кольцов и Бугуев задержали автоугонщика с поличным при попытке кражи дорогого BMW X5. При задержании он оказал сопротивление, получив в итоге ссадины и гематомы. На обоих оперативников он написал жалобы, а проведение проверки в отношении полицейских начал подчиненный Ибиева – Игорь Бедерин. Он выносил ряд постановлений, в том числе – об обысках с ОМОНом у Кольцова, позднее суд признал эти постановления незаконными. В итоге дело развалилось в суде – гособвинитель отказался от обвинений. На заявление на имя главы СКР Александра Бастрыкина с жалобами на Бедерина и Ибиева был вынесен отказ. Кстати, позднее Кольцов и его адвокаты добились компенсации – из бюджета ему должны были выплатить 5,9 млн рублей за незаконное уголовное преследование.

«Следователь – профессия творческая, это, по сути, штучный товар. Ему недостаточно только юридических познаний, он должен быть специалистом во многих отраслях, иметь большой жизненный опыт, ведь с чем и с кем только не приходится сталкиваться по роду деятельности», – говорил Ибиев.

Дело МУГИСО

По одной из версий, громкое уголовное дело в отношении министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова и его замов, было инициировано генералами Русланом Ибиевым и теперь уже бывшим главой УФСБ России по Свердловской области Александром Вяткиным. Расследованием занимался заместитель главы первого следственного отдела Четвертого следственного управления СКР Егор Колесников (прямой подчиненный Ибиева, впоследствии должность ликвидировали). Адвокаты Пьянкова и его зама Артема Богачева собирали специальную пресс-конференцию по поводу ошибок и нарушений во время расследования.

Уголовное дело, напомним, было связано с продажей мансардного этажа здания на улице Репина, 5-с в Екатеринбурге. По версии следствия, особняк, выкупленный МУГИСО в несколько приемов под снос в рамках реконструкции Центрального стадиона к ЧМ-2018, был продан по завышенной стоимости, а глава ведомства Алексей Пьянков и его зам получили за это «откат» в размере 31,5 миллионов рублей. При этом адвокаты чиновников доказали в арбитраже, что продажа части здания – а именно мансарды – за 55 миллионов рублей была законной.

Юристы также сообщали, что в начале февраля они направили в центральный аппарат Следственного комитета заявление о привлечении следователя, предъявившего обвинение Пьянкову, по статье 299 УК РФ (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела). По их мнению, в пользу невиновности Пьянкова говорят результаты его проверки на полиграфе в военном госпитале им. Бурденко в рамках ведомственной проверки. Кроме того, адвокаты отметили, что следствию так и не удалось найти деньги, переданные в качестве взятки. Проверка расходов Алексей Пьянкова установила, что он жил по средствам.

«Часто приходится слышать: ну и что, одного посадите, а на его место придет другой. Я так отвечу: почитайте «Маленького принца». Если мы не будем каждый день выпалывать грядки, сорняк уничтожит наше общество. Поэтому наша работа важна и необходима. Ошибок не избежать, но «боишься – не делай, делаешь – не бойся». Надо работать каждодневно – тогда и результат будет, и порядок», – подчеркивал он в интервью «Российской газете».

Дело вице-губернатора Сандакова

Одним из последних громких уголовных дел, с которыми связано имя начальника Четвертого следственного управления ГСУ СКР, стало преследование бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова. Как и в истории с южноуральскими оперативниками, поймавшими автоугонщика, уголовкой занимался Игорь Бедерин. По версии следствия, в 2013-14 гг. Сандаков получил взятку в виде услуг по охране его жилого дома с установкой систем видеонаблюдения на сумму около 2 млн рублей от директора ООО ЧОП «Питон». За это высокопоставленный чиновник поспособствовал заключению госконтракта на охрану губернатора Челябинской области на условиях, выгодных для ООО ЧОП «Питон». Также Сандакова обвинили в получении взяток от осужденного за махинации экс-главы администрации города Озерска Евгения Тарасова (он дал показания на вице-губернатора, после чего вышел на свободу условно-досрочно), которому обещал помочь в назначении главой Магнитогорска.

В итоге суд приговорил экс-чиновника к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф – семь млн рублей. После приговора политологи сошлись во мнении, что само уголовное дело нанесло огромный ущерб внутренней политике страны. «Человек занимался тем, что работал на выборах, служил своей стране, занимался выборами «Единой России», причем добивался великолепных результатов. Естественно, что выборы в нашей стране всегда были связаны с определенными финансовыми ресурсами, и вменять человеку в вину его профессиональные обязанности, политический франдрайзинг, и пытаться привязать к этому странные истории про вскрытие почты и про якобы неуплату охраны дома… Я был потрясен, как система расправилась с человеком, который преданно служил ей. Мне было безразлично, дадут Сандакову один день в качестве наказания или 5,5 лет», – говорил в комментарии «Новому Дню» бывший замполпреда в УрФО Андрей Колядин (сейчас занимает пост вице-губернатора Колымы).

В конце октября Сандакова выпустили из колонии № 6, он ходатайствовал о смягчении и замене наказания на принудительные работы, которое он будет отбывать в Оренбургской области.

«В силу того, что фигуранты имеют доступ к финансам, знакомы с определенными политиками, известными публике людьми, они стараются организовать пиар-кампанию, создать себе ореол мученика, мол, их преследуют по политическим соображениям», – говорил Ибиев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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