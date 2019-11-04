Путин уволил главу четвертого следственного управления Ибиева

Глава четвертого следственного управления главного следственного управления СК России генерал-лейтенант Руслан Ибиев, слухи об отставке которого ходили без малого два года, освобожден от должности. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Напомним, Ибиеву пророчили отставку еще после трагедии в ХМАО, когда в ДТП попал автобус с детьми, погибли десять человек. Тогда глава СКР Александр Бастрыкин временно отстранял от исполнения служебных обязанностей Ибиева. По некоторым данным, причины недовольства уральским генералом могли быть не только в качестве расследования смертельной аварии. Интерес центрального аппарата вызвали интересы Ибиева к делам с явной коммерческой подлплекой. Таких как дела бывшего вице-мэра Контеева или экс-министра госимущества Свердловской области Пьянкова, которые вело четвертое следственное управление.

Ибиев возглавлял следственное управление СКР по УрФО (с 2014 года – четвертое следственное управление СКР) с 2011-го.

Екатеринбург, Елена Сычева

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