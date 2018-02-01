Бастрыкин уволил генерала СК РФ Руслана Ибиева

Председатель СКР Александр Бастрыкин отправил в отставку руководителя четвертого следственного управления Главного следственного управления СКР Руслана Ибиева Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый день», официальной причиной стало «неудовлетворительное качество расследовании трагедии в ДТП с детьми в ХМАО». Ранее, напомним, Бастрыкин временно отстранил от исполнения служебных обязанностей Ибиева, его заместителя Дмитрия Корешникова, руководителя следственного управления СКР по ХМАО-Югре Анвара Ахмедзянова в связи с расследованиями резонансных ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. По некоторым данным, причина увольнения могла быть не только в этом. Интерес центрального аппарата вызвали интересы Ибиева к делам с явной коммерческой подлплекой. Таких как дела бывшего вице-мэра Контеева или экс-министра госимущества Свердловской области Пьянкова, которые вело Четвертое следственное управление.

Отметим, что в последние месяцы подразделение Ибиева оставалось не у дел. В декабре в суд с их стороны было направлено только одно дело.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.02.18

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