На Сортировке крупный пожар: горит склад с пластиком (ФОТО)

В Екатеринбурге на Сортировке горит склад с пластмассовыми изделиями. Огонь распространился на 450 кв. метров.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области отметили, что распространение огня удалось локализовать. На месте работают 59 сотрудников МЧС, тушат с 19 машин.

Создан координационный штаб пожаротушения. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 10 человек, информация о пострадавших не поступала.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 07.02.20

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