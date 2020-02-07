Пожарные справились с огнем на Сортировке

В 15:03 пожарные ликвидировали открытое горение на складе пластиковых изделий на улице Маневровой в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой помещения и высокой интенсивностью горения. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Для контроля за состоянием воздуха в районе работает передвижная инженерно-химическая лаборатория, превышения ПДК не зарегистрировано. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее огонь распространился на 450 кв. метров, его тушили 59 сотрудников МЧС при помощи 19 единиц спецтехники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.02.20

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