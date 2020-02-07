ГИБДД объявила охоту на пьяных за рулем – останавливать будут всех

В ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки транспорта по выявлению нетрезвых водителей – останавливать будут каждую машину без исключения. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Там отметили, что рейды пройдут не только в субботу и воскресенье, но и в пятницу вечером. Мероприятия запланированы во всех городах региона. «В ходе тотальной проверки всего проезжающего автотранспорта автоинспекторы будут выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также не имеющих права управления, пресекать нарушение правил использования ремней безопасности, перевозки детей, выезд на полосу встречного движения», – сообщили в Госавтоинспекции, попросив с пониманием отнестись к проведению профилактических мероприятий на дорогах региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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