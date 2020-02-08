В ГИБДД рассказали, куда звонить, если пьяный друг или родственник сел за руль

В свердловском областном управлении ГИБДД рассказали, куда необходимо звонить гражданам, чьи друзья или родственники садятся за руль в нетрезвом виде. «Оказать помощь сотрудникам ГИБДД по исключению из участия в дорожном движении нетрезвых водителей можно, сообщив в дежурную часть +7 (343)269-77-00 или по номеру «02», – сказали в ведомстве.

Там уточнили, что нужно будет назвать место нахождения транспортного средства, которым управляет нетрезвый водитель. «Взаимодействие полиции и граждан в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения поможет не допустить гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях», – подчеркнули в ГИБДД региона.

Напомним, в Свердловской области на этой неделе проводятся сплошные проверки транспортных средств – гаишники ищут пьяных за рулем.

Екатеринбург, Елена Сычева

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