«Один предлагал всех порезать», – пассажиров автобуса закрыли в салоне с вооруженными людьми (ВИДЕО)

В Екатеринбурге пассажиров автобуса № 27 заперли в салоне с двумя вооруженными ножами молодыми людьми. Кондуктор и водитель выбежали на улицу, чтобы вызвать полицию, и при этом заблокировали двери. По словам оставшихся в салоне пассажиров, парни вели себя агрессивно, а один предлагал «порезать всех».

Конфликт в автобусе

Инцидент произошел накануне около 23 часов на остановке «Восточная». Как рассказал «Новому Дню» один из пассажиров автобуса № 27, двое молодых людей зашли в салон на остановке и сразу стали вести себя агрессивно по отношению к кондуктору.

«Я не знаю, были ли они знакомы и что именно нужно было этим двум парням от кондуктора. Но они сразу приперли его к стенке. Кондуктор перебросил сумку с деньгами в кабину водителю, а водитель сразу заблокировал двери, – рассказал очевидец. – Далее один из парней достал нож, началась потасовка с участием кондуктора и водителя. Потом водитель и кондуктор выскочили на улицу и закрыли пассажиров в автобусе с этими парнями. Оказалось, что ножи были у обоих. Они вели себя агрессивно, говорили что-то про засилье гастарбайтеров в России. Один из парней предлагал порезать всех ножом. В салоне в тот момент было не много народу».

По словам пассажира, мужчины пытались утихомирить вооруженных парней, успокаивали их. Часть пассажиров забрались на задние сидения, подальше от происходящего.

«Все это длилось минут 20. Потом приехал наряд полиции, и двери автобуса открыли. Что было дальше, не знаю», – рассказал очевидец.

На момент публикации дозвониться до пресс-службы УМВД РФ по Екатеринбургу для получения комментария не удалось.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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