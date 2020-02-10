Мужчину, размахивавшего ножом в пассажирском автобусе, задержали за мелкое хулиганство

Сотрудники полиции задержали одного из участников вчерашнего инцидента в автобусе № 27. В отношении мужчины составлен протокол за мелкое хулиганство, материалы дела переданы в суд для рассмотрения.

Как писал сегодня «Новый День», накануне около 23 часов на остановке «Восточная» в автобус № 27 зашли двое молодых людей. Они сразу же повели себя агрессивно в отношении кондуктора и водителя, у одного из парней был нож. Водитель и кондуктор вышли на улицу, а пассажиров и двух мужчин оставили в салоне на 20 минут – пока не приехала полиция. По словам очевидцев, парни продолжали вести себя агрессивно, один из них предлагал всех порезать ножом.

В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что один из мужчин задержан и ожидает суда.

«На место происшествия выезжал наряд ППС. Сотрудники полиции задержали одного мужчину и доставили в отдел полиции № 1. Предмет, похожий на нож, был изъят. В отношении задержанного составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в пресс-группе.

Наказание по данной статье КоАП предусматривает наложение административного штрафа в размере от 500 до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.02.20

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