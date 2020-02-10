Обвиняемого в организации запрещенной в РФ Хизб ут-Тахрир посадили на 23 года (ФОТО)

Центральный окружной военный суд вынес приговор по делу казанца Эдуарда Низамова, его признали виновным по статьям по ч. 1 ст. 205.5 УК «Организация деятельности террористической организации», ст. 205.1 УК «Вербовка в террористическую организацию» и ст. 278 УК с применением ч. 1 ст. 30 УК «Подготовка к насильственному захвату власти». Решением суда по совокупности он проведет в 23 года в колонии строгого режима и на 42 года ему ограничена свобода. Прокурор запрашивал 25 лет лишения свободы.

Мужчине вменяли, что «с целью создания Всемирного халифата, являясь руководителем Хизб ут-Тахрир всероссийского уровня создал законспирированные подразделения». Как указывалось в обвинительном заключении, Низамов проводил вербовку в регионах страны, держал дома запрещенную литературу, с помощью которой повышал организаторские навыки. «Подменял традиционный ислам подстрекательством к участию в запрещенной организации общероссийского уровня международной партии Хизб ут-Тахрир», – заявила ранее прокурор. Также в обвинении – организация тайных собраний сторонников террористической организации на пустыре близ поселка Чебаксы в Татарстане, а также организация митинга в парке Казани.

У подсудимого шестеро детей и две жены, с одной он проживает в законом браке, со второй в неофициальном. Обе женщины поддерживали его во время процесса. Своей вины он не признал.

В федеральных СМИ Низамова уже успели окрестить «главным террористом России». Мужчину задержали в октябре 2018 года сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. «Ни один из фигурантов дела своей вины не признал, однако в ФСБ считают, что сумели «обезглавить» не только федеральную, но и региональную структуры запрещенной в России организации», – сообщалось в материалах Вахитовского районного суда Казани. Добавим, Низамова уже судили за участие в запрещенной Хизб ут-Тахрир, в 2005 году он получил два года условно по ст. 282.2 УК РФ.

Адвокат Рифат Яхин намерен обжаловать приговор.

«Нет правосудия в России, все доказательств были, что невиновен», – заявила после суда мать осужденного.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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