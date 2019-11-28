В Екатеринбурге начали судить обвиняемого в организации запрещенной в РФ Хизб ут-Тахрир (ФОТО)

В Екатеринбурге стартовал суд над казанцем Эдуардом Низамовым, его обвиняют в организации российского крыла Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (запрещена в России). Следователи считают, что он хотел свергнуть власть и установить всемирный халифат. А для этого вербовал сторонников, проводил тайные собрания и даже митинг. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы по статьям по ч. 1 ст. 205.5 УК «Организация деятельности террористической организации», ст. 205.1 УК «Вербовка в террористическую организацию» и ст. 278 УК с применением ч. 1 ст. 30 УК «Подготовка к насильственному захвату власти».

Центральный окружной военный суд запретил фото- и видеосъемку процесса, несмотря на то, что стороны не были против съемки, операторов вывели сразу после установления личности подсудимого. Единственное, что успел рассказать Низамов в присутствии камер, – что у него шестеро детей и две жены, с одной он проживает в законом браке, со второй в неофициальном. Низамов попросил в качестве защитников допустить к процессу помимо адвокатов обеих жен и маму. Ходатайство удовлетворили частично, судья допустил мать и неофициальную жену – так как они были на заседании, третью женщину могут допустить, если она приедет.

Как следует из обвинения, которое сегодня зачитала прокурор, Низамов вступил в запрещенную организацию не позднее 2004 года, он знал, что это террористическая организация, с 2013 года и до задержания он «с целью создания Всемирного халифата, являясь руководителем Хизб ут-Тахрир всероссийского уровня создал законспирированные подразделения». Он проводил вербовку в регионах страны, держал дома запрещенную литературу, с помощью которой повышал организаторские навыки. «Подменял традиционный ислам подстрекательством к участию в запрещенной организации общероссийского уровня международной партии Хизб ут-Тахрир», – зачитала прокурор. Также в обвинении – организация тайных собраний сторонников террористической организации на пустыре близ поселка Чебаксы в Татарстане, а также организовал митинг в парке Казани. Прокурор тяже указал, что главная цель Хизб ут-Тахрир – захват власти, на первом этапе члены организации занимаются скрытным проникновением во все слои общества, а на третьем осуществляют военный переворот.

«Я не признаю вину ни по одному из пунктов», – заявил подсудимый. Кроме того, по идеологии этой организации цели достигаются идеологической и политической борьбой. «Об организации моим подзащитным митингов вообще в материалах уголовного дела нет никаких доказательств, об этом говорит только какой-то свидетель. Более того, это были разрешенные протестные акции, разрешенные правительством Татарстана, это акции мусульман в связи с покушением на руководителей муфтията республики», – добавил адвокат.

Прокурор зачитала также доказательства по делу, среди прочего она отметила, что проводилась религиоведческая экспертиза файлов, которые хранил Низамов на ноутбуках. В нескольких материалах были обнаружены «термины, характерные для организации Хизб ут-Тахрир», а также материалы, в которых говорилось о становлении всемирного халифата как альтернативы капитализму и социализму. Что касается проведения митингов, то, как следует из доказательств обвинения, один из них проходил в день празднования ураза-байрама, в парке собралось большое количество сторонников террористической организации, в какой-то момент они развернули черные флаги с надписями по-арабски (что было написано, прокурор не уточнила). Он также был организатором других митингов и выходил на пикеты. «С соседями не общался, вел скрытный образ жизни», – зачитала прокурор характеристику обвиняемого, которую дал полицейский. «Десять лет жил с четырьмя детьми. Скрытный образ жизни», – тихо прокомментировал последнее подсудимый.

Суд продолжится 11 декабря в 11:00.

В федеральных СМИ Низамова уже успели окрестить «главным террористом России», мужчину задержали в октябре 2018 года сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. По данным силовиков у него и двух подельников в квартирах нашли запрещенную литературу и документацию с «указаниями эмиссаров». Он свою причастность отрицает. «Ни один из фигурантов дела свою вину не признал, однако в ФСБ считают, что сумели «обезглавить» не только федеральную, но и региональную структуры запрещенной в России организации», – сообщалось в материалах Вахитовского районного суда Казани. Сейчас подсудимый содержится в екатеринбургском СИЗО-1. Добавим, Низамова уже судили за участие в запрещенной Хизб ут-Тахрир, в 2005 году он получил два года условно по ст. 282.2 УК РФ.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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