В Москве и Челябинске схватили главарей и участников террористической группировки

ФСБ задержала в Москве и Челябинске двух главарей и 7 участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы. Среди задержанных – граждане России и уроженцы Центрально-Азиатских стран.

По данным ФСБ, исламисты по указанию зарубежных эмиссаров проводили «целенаправленную работу по распространению на территории России идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти». Кроме того, они вербовали в свои ряды местных мусульман и гастарбайтеров.

В ходе обысков по месту жительства задержанных обнаружена и изъята запрещенная литература, средства связи и электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.

Ранее, 22 ноября ФСБ отчиталась о задержании 9 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ). Исламисты, по данным спецслужбы, готовили свержение власти. В ходе спецоперации в Москве, Татарстане и Тюменской области были задержаны двое главарей и 7 участников запрещенной группировки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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