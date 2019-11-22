В Тюмени задержали членов Хизб ут-Тахрир, у главарей проводятся обыски

В Москве, Тюменской области и Татарстане задержаны главари и члены запрщенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает РБК.

По информации телеграмм-каналов и групп в Facebook, в Тюмени по ходатайству ФСБ проводятся обыски в квартирах граждан России Сайбаталова и Тимкина, под руководством которых в Тюменской области действовало отделение запрещенной в России орагнизции «Партия исламского освобождения» – «Хизб ут-Тахрир». Оперативные действия, в частности, проводятся в доме по удресу: ул. Малиновского,9. По данным силовиков, в кваритре на ул. Малиновского могут находиться «орудия и средства совершения преступления».

В постановлении центрального районного суда Тюмени, разрешающего проводить обыски, сообщается, что уголовное дело было возбуждено 17 ноября по ч.1 ст. 205 УК РФ (терроризм).

Как сообщает РБК, предсатвители «Хизб ут-Тахрир» работали над созданием сетевых закрытых структур и решали задачи по финансовому обеспечению партии. «Они вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата», – цитирует издание представителей ФСБ.

На сайте силовых ведомств Тюменской области офциальной информации о задержании членов «Хизб ут-Тахрир» нет. Как сообщает Znak.com со ссылкой на собственные источники, в Тюменской области обыски прошли в домах десяти членов запрещенной организации. Задержанные находятся в СИЗО.

Тюмень, служба информации

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