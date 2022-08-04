В Тюмени осудили участников террористической группировки, которые стремились к всемирному халифату

В Тюмени осудили участников террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории РФ). Злоумышленники занимались вербовкой новых членов, организацией финансирования ячейки. Целью было свержение действующей власти. От 11 до 18 лет придётся провести членам группировки за решёткой. Приговор суд огласил 4 августа 2022 года, сообщают в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На скамье подсудимых -10 человек. В том числе мулла Марат Сайбаталов, осуждённый за создание террористической организации ещё в 2005 году, но оправданный Европейским судом по правам человека.

«Лидеры группировки распространяли среди жителей Тюмени и Тюменской области террористическую идеологию, проводили собрания, на которых вербовали в свои ряды новых членов из местных мусульман. Подсудимые занимались антиконституционной деятельностью, направленной на свержение насильственным путём действующей власти. В основе деятельности – доктрина создания так называемого «всемирного халифата» и разрушении институтов светского общества»,– поясняют в суде.

Задержали участников группировки оперативники управления ФСБ по Тюменской области в ноябре 2019 года.

Центральный окружной военный суд приговорил обвиняемых по ч.1 ст.205.5 УК РФ – Алима Т. и Марата С., по ч.2 ст.205.5 УК РФ – Руслана Б., Айдара Т., Шахбоза М., Дамира А., Руслана Ф., Фарруха М., Туратбека О., Рафиса И., к длительным срокам заключений от 11 до 18 лет.

Часть наказания осуждённые будут отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Суд лишил двух участников запрещённой организации военного и специального звания.

В срок отбывания наказания всем осуждённым зачтено время задержания и содержания под стражей из расчёта 1 день – за 1 день.

Приговор в законную силу не вступил.

Тюмень, Наталья Ефремова

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