В Тюмени за создание запрещённой организации судят муллу, которого оправдал ЕСПЧ

В Тюмени приступили к рассмотрению уголовных дел в отношении 10 граждан, обвиняемых в принадлежности к признанной и запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахри́р аль-Ислами́». Там 13 января 2022 года работает выездная сессия Центрального окружного военного суда Екатеринбурга.

По версии следствия, подсудимые осуществляли антиконституционную деятельность. В условиях конспирации они проводили собрания, где распространяли среди жителей террористическую идеологию и вербовали в свои ряды новых членов.

Задержали подсудимых в 2019 году оперативники РУФСБ по Тюменской области. Тогда же возбудили уголовное дело.

Как уточняют в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области, среди обвиняемых на скамье подсудимых Марат Сайбаталов, которого ранее в суде называли тюменским муллой. Ещё в 2005 году его приговорили к шести годам лишения свободы за создание террористической организации, но позднее Сайбаталова оправдал Европейский суд по правам человека. Основание – решение о его осуждении как члена «Хизб ут-Тахрир» принималось до того, как было опубликовано принятое в закрытом режиме решение Верховного суда РФ о запрете этой организации как террористической. Сейчас г-на Сайбаталова судят за организацию деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ст.205.5 ч.1 УК РФ). По такой же статье судят Алима Тимканова.

Согласно материалам центрального окружного суда, по ч.2. с. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) судят Дамира Абдрафикова, Руслана Бариева, Рафиса Идрисова, Фарруха Махкамова, Шахбоза Махмудова, Туратбека Осмонкулова, Айдара Ташбулатова, Руслана Фомина.

Тюмень, Наталья Ефремова

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