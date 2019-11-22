ФСБ отчиталась о поимке исламистов, планировавших свержение власти

Сотрудники ФСБ схватили 9 участников запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», говорится в сообщении спецслужбы. Исламисты, по данным ФСБ, готовили свержение власти. В ходе спецоперации в Москве, Татарстане и Тюменской области были задержаны двое главарей и 7 участников запрещенной группировки.

По информации спецслужбы, задержанные на конспиративных собраниях распространяли среди жителей террористическую идеологию, вербовали в свои ряды местных мусульман. Члены террористической структуры «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», отметили в ФСБ. С этой целью исламисты вели работу по созданию в регионах России сетевых закрытых структур запрещенной организации, решали вопросы с финансированием противоправной деятельности.

У преступников изъяты запрещенные в России экстремистские материалы, средства связи, а также электронные носители информации. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.19

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