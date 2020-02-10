Генконсула Китая в Екатеринбурге отправили на карантин

В Екатеринбург прибыл новый генконсул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь. Но ближайшие две недели он будет находиться на карантине. В отличие от других прилетевших граждан Китая его изолировали в собственной резиденции.

«Приехал вновь назначенный генконсул КНР, но он на карантине 14 дней. Он находится в резиденции, пока не приступил к своим обязанностям. Прибыл в конце прошлой недели», – цитирует ТАСС представителя МИД в Екатеринбурге Александра Харлова.

Добавим, в Екатеринбурге в санатории «Бодрость» содержатся 58 граждан КНР, которые прибыли на прошлой неделе последним чартером из Пекина. Россиян, летевших тем же рейсом, отправили под домашнее наблюдение. Также известно о зоне обсервации китайцев в Богдановиче, там под наблюдение помещены 22 человека.

Фото: МИД Киргизии

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 10.02.20

Мужчину, размахивавшего ножом в пассажирском автобусе, задержали за мелкое хулиганство. / Дипломаты отмечают профессиональный праздник. / На Среднем Урале начали вести регистр кесаревых сечений в режиме онлайн. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»