В Екатеринбурге соберутся противники поправок к Конституции. «Необъективных» журналистов не пустят

Завтра, 11 февраля, в Екатеринбурге состоится первое собрание комитета общественной кампании «НЕТ!», на котором оппозиционеры обсудят план дальнейших действий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие пройдёт по адресу: проспект Ленина, д. 40, конференц-зал отеля Гранд Авеню. Начало в 19:00. К участию приглашаются все жители Екатеринбурга, которые выступают против поправок в Конституцию, а также журналисты.

При этом организаторы предупреждают, что оставляют за собой право не допустить на встречу представителей СМИ, известных по необъективному освещению общественно важных событий.

Ранее о создании таких комитетов уже сообщили активисты в Санкт-Петербурге и Орле. На встречу в Санкт-Петербурге пришло более 150 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 10.02.20

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