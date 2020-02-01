«Все поправки нужно отклонить», – в Екатеринбурге прошел митинг в защиту Конституции РФ (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге на площади Обороны прошел митинг в защиту основного конституционного строя РФ. В мероприятии участвовали порядка 150 человек. Со слов организаторов протестной акции, они первые, кто в России проводит митинг против поправок, которые вносятся в основной документ страны.

«Часть поправок не являются записями для Конституции, которая устанавливает основное направление в юридическом поле страны. Это такие поправки, которые касаются привязки МРОТ к пенсиям, минимальным зарплатам, – поясняет одна из организаторов митинга Ирина Скачкова. – Главная торпеда зашита там, где непонятно, о чем говорится. Что такое Госсовет? Мало того, что там дальше, что будет приниматься закон по Госсовету – совершенно непонятно, за что мы голосуем. Что это такое и как это будет работать? Кроме того, эта фраза о Госсовете, она противоречит первым статьям Конституции, где перечислены основные органы власти нашей страны, и, соответственно, там нет никакого Госсовета».

Участники акции также отметили, что нельзя вводить поправки без общенародного обсуждения. Активисты планируют создать штаб по непринятию этих изменений.

На митинг пришла уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. «Какие предложения вы вынесете сегодня на митинге – мы примем. Они будут восприняты как срез общественного мнения. Если вы хотите поучаствовать в поправках – оформляйте их в качестве поправок, передавайте в мой аппарат. Я и Крашенинников (депутат Госдумы Павел Крашенинников тоже входит в рабочую группу по поправкам, – прим. ред.) рассматриваем все до одной поправки», – заявила она со сцены.

В сотне метрах от митинга с одиночный пикетом стоял активист Национально-освободительного движения, который выступал за предложенные поправки. «С Путиным мы собираемся построить свободную и независимую страну. Сегодня наша страна управляется извне. Конституцию собирались менять, которую написали для нас Соединенные Штаты Америки. Конституция должна меняться вся, начиная с преамбулы», – пояснил он свою позицию корреспонденту РИА «Новый День».

Видеосюжет с митинга появится на нашем канале в ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации

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