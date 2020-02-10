В Екатеринбурге возник дефицит медицинских масок (ВИДЕО)

В Екатеринбурге наблюдается дефицит медицинских масок.

Съемочная группа «Нового Дня» обошла несколько аптек на Эльмаше, недалеко от санатория «Бодрость», где организована карантинная зона для размещения граждан Китая, которые прилетели на Урал. В большинстве торговых точек масок не оказалось. Как рассказали сотрудники, их раскупили за выходные, а когда привезут следующие партии, неизвестно. В одной из аптек агентству сообщили, что запасы масок почти иссякли, потому руководство дало распоряжение осуществлять продажу ограниченными партиями.

В аптеках раскупили маски

В аптеке на Баумана журналистам «Нового Дня» сначала заявили, что масок в наличии нет. Но после подошла клиентка, и заявила обратное: «Сейчас только мужчина купил маску медицинскую за 60 рублей».

Заведующая этой же аптеки подтвердила, что маски есть, а сам спрос на них невысокий. Кроме того, представитель заведения опровергла слова покупательницы, сказав, что они продают медицинские маски за 10 рублей.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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