В Нейво-Рудянке дыру в теплотрассе закрыли камнем (ВИДЕО)

Жители поселка Нейво-Рудянка пожаловались «Новому Дню» на коммунальщиков, которые с декабря прошлого года не устраняют порыв на теплотрассе возле пересечения улиц Молодцова и Партизан. Накануне сельчане сняли на видео траншею с участком поврежденной трубы, из которой бежит кипяток. Местный житель Александр спустя час запечатлел, как место порыва попросту накрыли камнем. «Вот так мастер устранил аварию. Положил камень на место порыва и думает, что все нормально», – комментирует происходящее автор видео.

Дыру в теплотрассе закрыли булыжником

Корреспондент «Нового Дня» связался с мастером, который выполнял работы на данном участке, но тот отказался комментировать ситуацию. В ОАО ОТСК (организация, отвечающая за данный участок), не успели оперативно предоставить комментарий.

Местные также сообщили, что отопление в домах не отключали. Недалеко от перекрестка расположен детский сад № 19 «Теремок» – сельчане боятся, что кто-то из детей может упасть в траншею: яма с кипятком практически ничем не огорожена, доступ к ней открыт.

Напомним, 3 декабря прошлого года в Екатеринбурге возле одного из домов по улице Новгородцевой в яму там, где проводили раскопки, упал ребенок. Для спасения мальчика были задействованы 12 человек и 3 единицы техники.

Поселок Нейво-Рудянка, Владислав Тринько

Поселок Нейво-Рудянка. Другие новости 11.02.20

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