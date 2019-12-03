В Екатеринбурге ребенок упал в глубокую неогороженную траншею (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в 14:59 в Екатеринбурге ребенок упал в неогороженную траншею возле дома № 25 по улице Новгородцевой.

Ребенок провалился в котлован

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, прибывшие на место спасатели Службы спасения Свердловской области и сотрудники пожарно-спасательной части достали мальчика на поверхность и передали бригаде скорой помощи. Он получил ушибы и черепно-мозговую травму. В спасательной операции были задействованы 12 человек, 3 единицы спецтехники.

По словам местных жителей, разрытая траншея «радует» их уже несколько месяцев. Там ведутся какие-то коммунальные работы, которые никак не заканчиваются, а между тем вплотную в траншее, куда упал мальчик, стоит детская площадка.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.12.19

Кремль размышляет над предложением Цуканова наделить губернаторов полномочиями снимать мэров. / СК назвал врача, благодаря которому отец Васильева смог подменить мочу. Ему грозит срок. / «Русал» обязали выплатить компенсацию сотруднику, оглохшему на работе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»