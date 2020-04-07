Два котлована и дыры в земле: как выглядит двор на ЖБИ спустя месяцы после трагедии (ФОТО, ВИДЕО)

В декабре прошлого года в Екатеринбурге на улице Новгородцевой у дома № 25/1 ребенок упал в неогороженную траншею, получив тяжелые травмы. «Новый День» проверил, что происходит в этом дворе сейчас. Как оказалось, с точки зрения безопасности все стало только хуже.

Опасный двор

Строительная техника на ЖБИ занимается перекладкой трубопроводов, работы ведет челябинская компания «Спецстрой-2». Сейчас, правда, машины брошены, рабочих нет, на площадке только сторож. «Работа идет вахтовым методом, сейчас пересменка», – объяснил он.

Рядом с домом по улице Новгородцевой раньше были траншея и котлован. Котлован огорожен металлическим забором, а траншею рядом с раскуроченной детской площадкой, именно ту, в которую упал мальчик, – засыпали. По весне земля над ней начала проседать, и у детской площадки образовалась дыра в земле глубиной 1,5-2 метра. В провал может угодить маленький ребенок и получить тяжелые травмы. До сих пор во дворе лежат выкорчеванные качели, здесь же валяются металлические тросы.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области «Новому Дню» уточнили, что после ЧП траншею огородили и установили маячки, подсвечивающие опасный участок ночью. Компания получила представление от прокуратуры, расследуется дело по 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», вокруг новых котлованов ставят заборы.

Действительно, еще один очень глубокий котлован огорожен. Он находится в 100 метрах от места, где упал ребенок, рядом с проезжей частью. Но рядом с ним – кучи земли и огромные каменные глыбы, доступ к которым никак не ограничен.

Неподалеку находится еще одна детская площадка, она относится к дома № 18 на Сиреневом бульваре. Здесь же, буквально в 2-3 метрах от этих земляных куч, проходит асфальтированная пешеходная дорожка. Подвижки грунта, который сейчас активно оттаивает, могут привести к тому, что нависающие над землей камни просто обрушатся вниз. Существует серьезная опасность, прежде всего для гуляющих детей. Подробнее об опасном дворе в Екатеринбурге – на нашем видео.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман, Светлана Загороднева

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