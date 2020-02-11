Детский сад на Урале возглавит бывший замначальника колонии (ФОТО)

Родители Краснотурьинска напуганы тем, что детский сад № 44 может возглавить бывший сотрудник ИК-16, а также бывший чиновник Андрей Гайдуков.

По сообщениям в интернет-сообществе «Краснотурьинск. Live», некоторые уральцы боятся доверить детей человеку, который раньше работал с осужденными. Тем более что всего несколько лет назад Гайдуков служил замначальника женской ИК-16, которая регулярно оказывалась в поле зрения правозащитников. При этом в комментариях под постом разгорелась острая дискуссия. Некоторые пишут, что отдавать детсад под руководство такого человека опасно для детей. Другие больше жалеют воспитателей, у которых будет руководитель с таким послужным списком. Но нашлись у бывшего гуфсиновца и защитники, которые утверждают, что «не надо сравнивать детей и преступников», «он очень любит детей» и «у него три высших образования».

В самом детском саду «Новому Дню» сообщили, что прежней заведующей на рабочем месте уже нет, а новый – еще не появлялся. В управлении образования Краснотурьинска оперативно получить комментарий не удалось – начальник управления Елена Шрайнер была занята. Ей направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать такой выбор. Тем не менее, у управления есть своя официальная группа «ВКонтакте», где сообщается, что назначить Андрея Гайдукова руководелем детского сада рекомендовала конкурсная комиссия.

Отметим, что фамилия его встречается на нескольких официальных сайтах. Например, в 2011 году, когда он еще служил в воспитательной колонии того же Краснотурьинска, пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области назвала его «гордостью колонии», а также сообщила, что он – чемпион управления по футболу, рукопашному бою, участник чемпионатов ФСИН России по дзюдо. После перепрофилирования воспитательной колонии в женскую в 2015 году Гайдуков остался в ней еще на некоторое время. Уволившись из структур ФСИН, он попробовал себя на муниципальной службе – был вице-мэром Нижней Туры, а также участником конкурса на пост главы Гаринского ГО (в том конкурсе он не победил).

Краснотурьинск, Елена Владимирова

Краснотурьинск. Другие новости 11.02.20

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