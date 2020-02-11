Город на Урале, из которого «никто уезжать не хочет», оставили без воды

Город Полевской, который губернатор Куйвашев назвал комфортным, в очередной раз частично остался без воды. По словам местных жителей, это произошло еще в субботу, 8 февраля.

«В субботу пропала вода в Парковом, на улице Розы Люксембург, на улице Ленина очень слабый напор. Один раз в выходные приехала машина и быстро уехала. Больше ничего не делают. Начинаем топить снег», – рассказала «Новому Дню» жительница Полевского.

Как сообщил генеральный директор Полевской коммунальной компании Игорь Сурченко, перебои с водообеспечением улиц северной части города связаны с тем, что из строя вышел прибор регулировки давления на сетях холодного водоснабжения. По его информации, проблемы начались не 8-го, а 9 февраля. Подачу воды, как указали в пресс-службе администрации города, перевели в ручной режим, из-за этого снизилось давление. Сегодня прибор обещают восстановить. Но попутно возникла еще одна проблема – этой ночью из-за неравномерного давления в районе перекрестка улиц Р. Люксембург и Ленина, а также в районе домов № 16 и 18 по ул. Р. Люксембург произошли аварии. Работы по устранению их последствий должны завершиться в ближайшие часы.

Отметим, такие ЧП в Полевском не редкость, в городе серьезно изношены сети. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции в 2019 году демонстрируя, очевидно, свою вовлеченность в жизнь региона, описал свои ощущения от Полевского таким образом: «Поверьте мне, с Полевского никто уезжать не хочет. Там комфортно и безопасно».

Екатеринбург, Елена Иванова

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