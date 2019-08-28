Почти тысяча жилых домов и соцобъектов в Полевском остались без воды

Крупная коммунальная авария оставила без холодной воды южную часть Полевского. По состоянию на сегодняшнее утро без ХВС остаются 114 многоквартирных домов, 858 частных, 16 детских садов и школ, объекты центральной городской больницы, расположенные в южной части города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, причина – в аварии на центральном водоводе, которая произошла еще вчера около 14:30. Коммунальщики приступили к устранению ее последствий. Вчера в 21:10 работники энергоцеха СТЗ начали заполнять систему. Ожидается, что вода дойдет до потребителей сегодня после 14:00.

Ситуация усугубилась еще и тем, что город не смог организовать своевременный подвоз питьевой воды для жителей. Жители южной его части пишут в соцсетях гневные посты: «С мая по октябрь нет горячей воды, в остальное время РЖАВАЯ... ни у кого так больше нет в России... так еще холодной щас»; «И так жизнь в Южной части не сказка, так хотя бы холодную что ли бы не отключали!!!! Как же детей мыть?» – пишут горожане.

Отметим, что не так давно на ежегодной пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, демонстрируя, очевидно, свою вовлеченность в жизнь региона, описал свои ощущения от Полевского таким образом: «Поверьте мне, с Полевского никто уезжать не хочет. Там комфортно и безопасно».

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 28.08.19

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