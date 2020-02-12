Экс-президент России может стать пожизненным сенатором: проект обсудят уже сегодня

Сегодня вечером профильный комитет Госдумы рассмотрит проект поправок к статье Конституции, в которой говорится о формировании Совета Федерации.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, среди поправок – предложение, согласно которому в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты России, после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. Кроме того, предлагается увеличить число членов СФ, назначаемых президентом, до 30 человек, из которых семеро могут быть им назначены пожизненно. Для остальных представителей Российской Федерации в верхней палате парламента предлагается установить срок полномочий шесть лет. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации.

Председатель комитета, депутат от Свердловской области Павел Крашенинников сообщил, что предложенные поправки были инициированы членами рабочей группы исходя из опыта работы верхних палат парламента в других странах.

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

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