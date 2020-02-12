В Екатеринбурге выросла подростковая преступность – за счет приезжих детей

В Екатеринбурге на 7,1% выросла преступность, а процент раскрываемости уголовных дел упал до 45,4%. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции прокурор города Светлана Кузнецова.

По ее словам, за 2019 год в Екатеринбурге было зарегистрировано 19 270 преступлений. При этом чаще всего правоохранители ловили незаконных мигрантов – было выявлено 2 425 правонарушений по ст. 322 УК РФ в части фиктивной постановки на учет иностранцев. Рост этой категории преступлений составил 44%. Светлана Кузнецова отметила, что это неудивительно, так как правоохранители последние несколько лет акцентировали внимание именно на этом направлении.

В Екатеринбурге также зафиксирован рост подростковой преступности – на 12%. В прошлом году несовершеннолетние совершили 439 преступлений, в основном это кражи.

«Это не всегда местные жители. У нас достаточно большое количество преступлений совершают приезжие подростки (из других муниципалитетов). Большой город привлекателен для них. Рост преступности наблюдается в Кировском, Железнодорожном, Октябрьском, Чкаловском и Верх-Исетском районах. Территориальные прокуратуры уже ориентированы, что нужно усилить надзор, чтобы пресечь эту негативную тенденцию», – рассказала прокурор Екатеринбурга.

Положительная динамика сохраняется и по числу криминальных деяний в отношении несовершеннолетних. В 2019 году было совершено 620 преступлений против детей, что на 7% больше предыдущего периода, причем в 153 случаях правонарушения совершали родители или законные представители. «Это не всегда причинение вреда здоровью и жизни ребенка. В основном преступления связаны со злостным уклонением от выплаты алиментов – их 128 в этой статистике», – сообщила Светлана Кузнецова.

Что касается коррупционных преступлений, то, по словам Кузнецовой, прокуратура держит на контроле самые резонансные уголовные дела. В 2019 году было выявлено 225 нарушений, связанных с коррупцией, – это не только взятки, но и мошенничество с использованием служебного положения. Однако раскрывать самые громкие криминальные сюжеты в ведомстве не стали. «Нужно дождаться решения суда», – отметила Кузнецова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.20

Телеграм-блогер Устинов попал в больницу «Матросской тишины». / Екатеринбуржцы собирают маски и бахилы для жителей Гуанчжоу (ВИДЕО). / На международной юридической конференции обсудят «скверную» историю в неожиданном ключе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»