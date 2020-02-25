Екатеринбургские депутаты требуют от полиции организовать патрулирование школ

В гордуме Екатеринбурга потребовали от полиции организовать патрулирование территории школ, чтобы обезопасить учеников от подростковых группировок.

Вопрос подняла депутат Галина Арбузова, директор школы № 67 в Орджоникидзевском районе.

«С этой проблемой мы обращаемся в полицию каждый год. Почти все школы работают в две смены. Сейчас, когда на улице становится тепло, рядом со школами появляются группы подростков, которые отбирают деньги у учеников, грозят им физической расправой. Такие факты есть», – заявила депутат на сегодняшнем заседании думы во время отчета врио начальника УМВД Екатеринбурга.

Докладчик Андрей Швыдченко ответил, что вопрос об организации нарядов полиции рядом со школами рассматривается, и пообещал учесть просьбу депутатов.

Добавим, что согласно отчету полицейского, в 2019 году было зарегистрировано 439 преступлений, совершенных подростками, рост составил 13,1% по сравнению с 2018 годом. Полиция установила 436 несовершеннолетних правонарушителей, в отношении 81 из них было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как юные преступники не достигли возраста уголовной ответственности. Швыдченко подчеркнул, что по большей части подростки совершают кражи. На вопрос депутатов, почему в Екатеринбурге продолжает расти подростковая преступность, полицейский ответил: «Возможно, детям не хватает внимания».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.02.20

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